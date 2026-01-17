Энергетики нашли незаконную майнинг-ферму в Дагестане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В поселке Шамилькала отключена от электросетей майнинг-ферма, работавшая вопреки запрету на добычу криптовалюты в Дагестане.

Как писал "Кавказский узел", дагестанские энергетики в ноябре 2025 года сообщили, что выявили с начала года 73 факта хищения электроэнергии владельцами майнинг-ферма, общий ущерб от которых составил 85,7 миллиона рублей.

В посёлке Шамилькала Унцукульского района найдены девять незаконно установленных майнинг-аппаратов, подключённых к электросетям, сообщило 16 января в своем телеграм-канале Минэнерго Дагестана.

Майнинг-ферма была обнаружена сотрудниками "Дагэнерго" во время совместного рейда с силовиками. "Оборудование было подключено в обход приборов учёта, с использованием значительных объёмов электрической энергии. По факту выявленного нарушения составлены акты о бездоговорном потреблении электроэнергии. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются лица, причастные к противоправному деянию. Материалы направлены в правоохранительные органы", - сообщило ведомство.

Незаконные подключения негативно влияют на надёжность работы электросетей, напомнило ведомство. "Также обращается внимание, что на территории ряда регионов Российской Федерации, включая Республику Дагестан, запрещена деятельность, связанная с добычей криптовалюты, ввиду высокой энергоёмкости процессов и их отрицательного воздействия на устойчивость энергосистемы", - говорится в публикации.

МВД Дагестана, по состоянию на 08.08 мск 17 января, не сообщило на своем сайте о рейде в Унцукульском районе.

Запрет на майнинг действует во всех республиках СКФО

Экономисты оценили действенность запрета майнинга на Северном Кавказе Майнинг в республиках Северного Кавказа на фоне низких тарифов на электричество приводит к высоким нагрузкам на электросети. При этом для решения проблемы с дефицитом электричества прежде всего необходимо наращивать энергомощности.

Напомним, в декабре 2024 года глава Дагестана Сергей Меликов подписал обращение к правительству России с просьбой запретить майнинг криптовалют на территории республики с учетом растущей нагрузки на электросети. Согласно постановлению кабмина, с 2025 года до 15 марта 2031 года полный запрет на майнинг введен в том числе в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Чечне.

В июле 2025 года энергетики отчитались, что за два месяца в домах жителей села Леваши в результате рейдов найдено 11 майнинг-ферм, ущерб оценен минимум в 1,7 миллиона рублей.

В апреле 2021 года Совет алимов Ингушетии запретил мусульманам покупку и продажу криптовалют из-за отсутствия законодательных гарантий для их владельцев. Блокчейн-технологии разрешены с точки зрения шариата, но при этом к каждой криптовалюте "нужно подходить индивидуально", поскольку на их счет имеются различные мнения исламских авторитетов, рассказал "Кавказскому узлу" член Совета улемов при ДУМ России Рашит Тугушев.

Электросети в Дагестане не готовы к дополнительным нагрузкам

Борьба с майнингом ведется в Дагестане на фоне регулярных проблем с энергоснабжением. Так, в июле 2025 года жители Махачкалы пожаловались "Кавказскому узлу" на регулярные отключения электричества. По их словам, света порой не бывает от нескольких часов до нескольких суток.

Сотрудник "Дагэнерго" рассказал, что иногда в городе остаются без света одновременно десятки тысяч человек. "Для быстрого исправления аварий не хватает людей, бригады выезжают с одной локации на другую. Ветхие сети не выдерживают нагрузок", - пояснил он.

Сергей Меликов летом 2025 года признал, что система энергоснабжения в республике "работает на пределе", и сети "к таким нагрузкам не готовы". При этом чиновник отметил неэффективность и нерасторопность властей.

"Я неоднократно поднимал вопрос нашего энергетического комплекса на федеральном уровне, в том числе предлагал начать реализацию комплексной программы развития энергосистемы региона. Все эти решения принимаются, но не так быстро, как нам всем хотелось бы. И хотя трудно увидеть результаты той огромной работы, которая проводится, они есть", - сказал он.