11 майнинг-ферм найдены в домах жителей дагестанского села

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В домах жителей села Леваши в результате рейдов найдено 11 майнинг-ферм, ущерб оценен минимум в 1,7 миллиона рублей.

Как писал "Кавказский узел", 2 июля стало известно, что в селе Леваши энергетики совместно с силовиками обнаружили две майнинг-фермы. Ущерб от их деятельности оценен в 936 тысяч рублей.

Экономисты оценили действенность запрета майнинга на Северном Кавказе Майнинг в республиках Северного Кавказа на фоне низких тарифов на электричество приводит к высоким нагрузкам на электросети. При этом для решения проблемы с дефицитом электричества прежде всего необходимо наращивать энергомощности.

За два месяца энергетики и силовики нашли в селе Леваши Левашинского района 11 майнинг-ферм, сообщает "Дагэнерго".

"В домах жителей села было обнаружено 96 устройств для добычи криптовалюты. Чтобы скрыть свою деятельность, майнеры оборудовали мини-фермы, на которых работало всего по 4-8 аппаратов", - говорится в публикации в телеграм-канале компании.

Ущерб от действий восьми майнеров оценен в сумму более 1,7 млн рублей. "Объем похищенного ими энергоресурса превышает 290 тыс. киловатт-часов. Еще по трем фактам хищения электроэнергии сумма ущерба уточняется. В отношении владельцев криптоферм идет сбор материала для принятия процессуальных решений по фактам хищения электроэнергии", - отмечается в сообщении.

Напомним, власти регионов юга России неоднократно указывали на проблему с майнинг-фермами. В частности, 16 декабря 2024 года глава Дагестана Сергей Меликов подписал обращение к правительству России с просьбой запретить майнинг криптовалют на территории республики с учетом растущей нагрузки на электросети.

Правительство одобрило введение с 1 января запрета на майнинг криптовалюты в шести республиках Северного Кавказа - Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Чечне.

В апреле 2021 года Совет алимов Ингушетии запретил мусульманам покупку и продажу криптовалют из-за отсутствия законодательных гарантий для их владельцев. Блокчейн-технологии разрешены с точки зрения шариата, но при этом к каждой криптовалюте "нужно подходить индивидуально", поскольку на их счет имеются различные мнения исламских авторитетов, рассказал "Кавказскому узлу" член Совета улемов при ДУМ России Рашит Тугушев.