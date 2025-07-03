Ущерб от двух майнинг-ферм в Дагестане превысил 900 тысяч рублей

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В селе Леваши в Дагестане энергетики совместно с силовиками обнаружили две майнинг-фермы.

Как писал "Кавказский узел", в июне в Дагестане правоохранители остановили работу как минимум трех майнинг-ферм в Дагестане.

Сотрудники "Россети Северный Кавказ" совместно с сотрудниками полиции обнаружили майнинговые фермы в Левашинском районе Дагестана, сообщила пресс-служба компании. Устройства для добычи криптовалюты располагались в частных домах, электричество для их работы поступало в обход приборов учета, сообщил в телеграм-канал «Россети Северный Кавказ».

Совокупный ущерб от деятельности двух ферм, где действовало 26 устройств для добычи криптовалюты, оценен в 936 тыс. рублей.

Власти регионов юга России неоднократно указывали на проблему с майнинг-фермами. В частности, 16 декабря 2024 года глава Дагестана Сергей Меликов подписал обращение к правительству России с просьбой запретить майнинг криптовалют на территории республики с учетом растущей нагрузки на электросети. Правительство России одобрило введение с 1 января запрета на майнинг криптовалюты в шести республиках Северного Кавказа - Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Чечне.

При этом в Дагестане регулярно обнаруживают работающие майнинг-фермы, в том числе в подземных бункерах и в виде передвижных установок, сообщала в сентябре 2024 года пресс-служба правительства республики в официальном телеграм-канале.

Группа компаний «Россети» оценила ущерб от незаконного майнинга за 2024 год в 1,3 млрд рублей. Наибольшие потери зафиксированы на Северном Кавказе - более 600 млн рублей, говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале «Россетей».

В апреле 2021 года Совет алимов Ингушетии запретил мусульманам покупку и продажу криптовалют из-за отсутствия законодательных гарантий для их владельцев. Блокчейн-технологии разрешены с точки зрения шариата, но при этом к каждой криптовалюте "нужно подходить индивидуально", поскольку на их счет имеются различные мнения исламских авторитетов, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" член Совета улемов при ДУМ России Рашит Тугушев.