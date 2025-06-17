Майнинг-ферма обнаружена в Махачкале

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Силовики и специалисты "Дагэнерго" нашли майнинг-ферму на 41 аппарат по добыче криптовалюты в поселке махачкалинском поселке Кяхулай, незаконно подключенную к электросети.

Как писал "Кавказский узел", энергетики обнаружили в селе Унцукуль и Карабудахкентском районе Дагестана две незаконные майнинг-фермы, ущерб от работы которых составил почти 2,5 миллиона рублей.

Власти регионов юга России неоднократно указывали на проблему с майнинг-фермами. В частности, 16 декабря 2024 года глава Дагестана Сергей Меликов подписал обращение к правительству России с просьбой запретить майнинг криптовалют на территории республики с учетом растущей нагрузки на электросети. Правительство России одобрило введение с 1 января запрета на майнинг криптовалюты в шести республиках Северного Кавказа - Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Чечне.

Специалисты «Дагэнерго» и Департамента обеспечения безопасности по Республике Дагестан ПАО «Россети Северный Кавказ» вместе с полицейскими обнаружили майнинговую ферму в поселке Кяхулай Махачкалы. В частном доме работало 41 устройство для добычи криптовалюты. Без договора с энергетиками были использованы более 173 тысяч киловатт-часов, что составило свыше 1 млн рублей.

В отношении владельца криптофермы возбуждено уголовное дело по статье о причинении имущественного ущерба собственнику путем обмана или злоупотребления доверием (часть 1 статьи 165 УК РФ).

В апреле 2021 года Совет алимов Ингушетии запретил мусульманам покупку и продажу криптовалют из-за отсутствия законодательных гарантий для их владельцев. Блокчейн-технологии разрешены с точки зрения шариата, но при этом к каждой криптовалюте "нужно подходить индивидуально", поскольку на их счет имеются различные мнения исламских авторитетов, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" член Совета улемов при ДУМ России Рашит Тугушев.

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