23:34, 15 января 2026

Следователи в Ингушетии отреагировали на заявление Манькиевой о насилии в семье

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело после заявления жительницы республики о насилии со стороны родственников, не уточнив, по какой статье ведется расследование. 

Как писал "Кавказский узел", силовики освободили заявившую о семейном насилии уроженку Ингушетии Айну Манькиеву, которую удерживали в отделении полиции в Москве, но девушка остается подозреваемой по уголовному делу и числится в розыске. Айна Манькиева была задержана в ночь на 15 января и провела в отделении больше полсуток, помимо полицейских ее опрашивали представители Центра противодействия экстремизму. Манькиева написала заявление о том, что подвергалась насилию в семье, в том числе сексуальному. Она попросила не передавать ее родственникам и обеспечить госзащиту. Заявление своих родных о краже она назвала ложным.

Весной 2025 года 20-летняя Айна Манькиева, которую близкие  объявили пропавшей, распространила видеообращение с просьбой не искать ее и не сообщать родственникам о ее местонахождении. Девушка заявила, что возвращение домой "может угрожать" ее жизни, здоровью и безопасности. Слова беглянок об опасности возвращения домой имеют под собой веские основания, указали правозащитницы.  

Следственное управление СКР по Ингушетии отчиталось о расследовании заявления жительницы республики о “противоправных действиях” со стороны родственников. Имя Айны Манькиевой в официальном сообщении не названо, однако детали указывают, что речь идет именно о ней. 

Следователи указывают, что заявление сделала 21-летняя жительница Ингушетии, но не путем личного обращения, - о преступлении в СКР узнали из “публикации в интернете”, появившейся 15 января. 

Руководитель республиканского управления ведомства поручил отделу по расследованию особо важных дел “незамедлительно” возбудить уголовное дело, что и было сделано, утверждает официальный Telegram-канал ингушского Следкома в Telegram. 

Следователи и криминалисты уже приступили к следственным действиям по делу, ход расследования контролирует руководитель республиканского управления, отмечается в сообщении. 

При этом в пресс-релизе нет данных, по какой статье уголовного кодекса возбуждено и расследуется дело. Айна Манькиева утверждает, что подвергалась разным преступным действиям со стороны родственников, в том числе избиениям и сексуальному насилию.

Автор: "Кавказский узел"

