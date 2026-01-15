Следователи в Ингушетии отреагировали на заявление Манькиевой о насилии в семье

Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело после заявления жительницы республики о насилии со стороны родственников, не уточнив, по какой статье ведется расследование.

Как писал "Кавказский узел", силовики освободили заявившую о семейном насилии уроженку Ингушетии Айну Манькиеву, которую удерживали в отделении полиции в Москве, но девушка остается подозреваемой по уголовному делу и числится в розыске. Айна Манькиева была задержана в ночь на 15 января и провела в отделении больше полсуток, помимо полицейских ее опрашивали представители Центра противодействия экстремизму. Манькиева написала заявление о том, что подвергалась насилию в семье, в том числе сексуальному. Она попросила не передавать ее родственникам и обеспечить госзащиту. Заявление своих родных о краже она назвала ложным.

Весной 2025 года 20-летняя Айна Манькиева, которую близкие объявили пропавшей, распространила видеообращение с просьбой не искать ее и не сообщать родственникам о ее местонахождении. Девушка заявила, что возвращение домой "может угрожать" ее жизни, здоровью и безопасности. Слова беглянок об опасности возвращения домой имеют под собой веские основания, указали правозащитницы.

Следственное управление СКР по Ингушетии отчиталось о расследовании заявления жительницы республики о “противоправных действиях” со стороны родственников. Имя Айны Манькиевой в официальном сообщении не названо, однако детали указывают, что речь идет именно о ней.

Следователи указывают, что заявление сделала 21-летняя жительница Ингушетии, но не путем личного обращения, - о преступлении в СКР узнали из “публикации в интернете”, появившейся 15 января.

Руководитель республиканского управления ведомства поручил отделу по расследованию особо важных дел “незамедлительно” возбудить уголовное дело, что и было сделано, утверждает официальный Telegram-канал ингушского Следкома в Telegram.

Следователи и криминалисты уже приступили к следственным действиям по делу, ход расследования контролирует руководитель республиканского управления, отмечается в сообщении.

При этом в пресс-релизе нет данных, по какой статье уголовного кодекса возбуждено и расследуется дело. Айна Манькиева утверждает, что подвергалась разным преступным действиям со стороны родственников, в том числе избиениям и сексуальному насилию.