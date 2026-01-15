×

Кавказский узел

RU
Лента новостей
22:12, 15 января 2026

Родственникам Хамзата Дадаева удалось избежать отправки на фронт

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики в Чечне похитили четверых родственников живущего за рубежом Хамзата Дадаева и заставили их, в том числе несовершеннолетнего, подписать военные контракты, но после широкой огласки им разрешили вернуться домой. Правозащитникам о случаях отправки на фронт несовершеннолетних не сообщали.

Как писал "Кавказский узел", 13 января глава правительства республики Магомед Даудов отчитался, что из Чечни в зону военной операции отправлены 67440 бойцов. Жителей Чечни принудительно отправляют на Украину в качестве наказания за употребление алкоголя, наркотиков и мелкие правонарушения. Эту информацию в октябре 2025 года в очередной раз подтвердили правозащитники. Ее также ранее озвучил предприниматель Асланбек Ахметханов, указав, что отправка на фронт правонарушителей - "это наказание такое". 

Похищенные в ноябре силовиками члены семьи Дадаевых, родственники живущего за границей Хамзата Дадаева, смогли вернуться домой целыми и невредимыми, хотя им угрожали отправкой в зону боевых действий на Украине. Четверо похищенных, среди которых был подросток, не достигший 18 лет, появились на видео в военной форме, заявляя, что их вынудили подписать контракты из-за неких слов Хамзата; в чем именно заключались претензии чеченских властей, при этом не уточнялось. 

"Дадаевых отпустили, они дома. С ними уже все нормально, по нашей информации. Власти хотели, чтобы их сын - Хамзат Дадаев вернулся в Чечню. Родных взяли в заложники, чтобы вынудить его приехать, но он не приехал. Когда власти поняли, что он не приедет, они решили их отпустить", - сообщил "Кавказскому узлу" представитель чеченского оппозиционного движения Адам.

По его словам, в декабре 2024 года родных Хамзата Дадаева уже использовали в качестве заложников, чтобы выманить его к себе. 2Тогда он тоже не приехал. По словам самого Хамзата, претензии со стороны чеченских силовиков связаны с тем, что в эмиграции он якобы встречается с ненужными людьми. Его родным угрожали убийством или отправкой на войну в случае, если Хамзат не приедет домой", - сообщил Адам.

Он также добавил, что огласка проблемы повлияла на действия чеченских силовиков и решение властей Чечни. "Была большая огласка в связи с похищением, и она в этом случае очень помогла, повлияла на власти. В итоге они оказались дома", - отметил он.

Чеченский политолог Руслан Кутаев* не располагает информацией о проблемах семьи Дадаевых с властями, но назвал хорошей новостью известие об их освобождении. Хотя власти Чечни, как отметил политолог, могут принуждать граждан к чему угодно, лично Кутаев* примеров принудительной отправки несовершеннолетних в зону боевых действий не знает. 

"Не знаю случая с несовершеннолетними, которых принудительно отправляют на СВО. Там столько желающих, что вряд ли очередь дойдет до них. Но были случаи, когда пьяных водителей отправляли на СВО в качестве наказания", - отметил он. 

Правозащитник, знакомый с чеченскими реалиями, подтвердил, что отправка на военную операцию людей, зависимых от потребления алкоголя и наркотиков, практикуется в Чечне. "Да, такие попытки были. Власти этого не скрывают, наоборот, преподносят это якобы как процесс исцеления людей: они идут на СВО и возвращаются как абсолютно здоровые люди. Но большой вопрос, возвращаются ли они, и если возвращаются, то к чему приводит все то, что они видели на СВО. Скорее всего, к увеличению всяких зависимостей", - сказал он "Кавказскому узлу".

Трое 16-летних школьников с декабря 2024 года содержались в одной из силовых структур Грозного без предъявления обвинения, сообщил в начале июля Центр защиты прав человека "Мемориал"*. Родственники незаконно задержанных в Чечне зачастую пытаются добиться их освобождения самостоятельно и лишь в крайнем случае обращаются в правозащитные организации, однако огласка не всегда помогает, указали правозащитники. 14 июля стало известно об освобождении подростков на условиях подписания их родными контрактов с Минобороны РФ. Задержание подростков для принуждения их отцов к подписанию военных контрактов по российскому и международному праву подпадает под определение захвата заложников, указали юристы, отметив, что в Чечне правовые механизмы защиты не работают.

Правозащитник, пожелавший остаться анонимным, также не располагает подтвержденными данными об отправке на фронт несовершеннолетних. "Такой информацией я не владею, пока такие случаи не фиксировали", - указал он.

Глава комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина* подтвердила, что принудительная отправка на СВО "провинившихся" граждан возможна, но к ней также не поступали данные о несовершеннолетних, отправленных в зону боевых действий. 

"Много новостей было о том, что где-то пьяного водителя поймали, и он вдруг решил отправиться на СВО. Понятно же, что он не просто так пришел к этому решению. А случаев отправки несовершеннолетних я не припоминаю", - сказала она "Кавказскому узлу". 

* внесены в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

источник: корреспондент "Кавказского узла"

