Пожар в дагестанском детском саду обернулся уголовным делом
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Воспитанников детсада разместят в других дошкольных учреждениях Ахвахского района.
Как писал "Кавказский узел", жители села Мокок записали видеообращение к главе Дагестана с просьбой построить новое здание школы взамен пострадавшего во время пожара шесть лет назад. Чиновники пообещали взять вопрос под контроль, но пояснили, что денег на строительство новой школы в республиканском бюджете нет.
Пожар в здании школы в селении Мокок Цунтинского района произошел в октябре 2018 года. Огонь охватил 580 квадратных метров, сгорел один из двух учебных корпусов. Школьники продолжили обучение в уцелевшем корпусе в три смены.
Из-за произошедшего 14 января пожара в детском саду в селе Карата Ахвахского района полностью выгорели само здание и расположенные рядом хозпостройки. Пострадавших в результате происшествия не было.
По одной из версий, причиной возгорания послужило короткое замыкание электропроводки, поскольку автоматическая пожарная сигнализация находилась в нерабочем состоянии, говорится в телеграм-канале пресс-службы управления Следкома по Дагестану.
В итоге Ботлихским межрайонным следственным отделом СК возбуждено дело по части 1.1 статьи 293 УК («Халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба»).
По данным районной администрации, воспитанников детсада разместят в других дошкольных учреждениях муниципалитета, говорится в телеграм-канале администрации Ахвахского района.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.