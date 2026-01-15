×

Главная   /   Лента новостей
11:14, 15 января 2026

Пожар в дагестанском детском саду обернулся уголовным делом 

Пожар в детском саду в селе Карата Ахвахского района. 14 января 2026 г. Фото: МЧС России

Воспитанников детсада разместят в других дошкольных учреждениях Ахвахского района.

Как писал "Кавказский узел", жители села Мокок записали видеообращение к главе Дагестана с просьбой построить новое здание школы взамен пострадавшего во время пожара шесть лет назад. Чиновники пообещали взять вопрос под контроль, но пояснили, что денег на строительство новой школы в республиканском бюджете нет.

Пожар в здании школы в селении Мокок Цунтинского района произошел в октябре 2018 года. Огонь охватил 580 квадратных метров, сгорел один из двух учебных корпусов. Школьники продолжили обучение в уцелевшем корпусе в три смены

Из-за произошедшего 14 января пожара в детском саду в селе Карата Ахвахского района полностью выгорели само здание и расположенные рядом хозпостройки. Пострадавших в результате происшествия не было. 

По одной из версий, причиной возгорания послужило короткое замыкание электропроводки, поскольку автоматическая пожарная сигнализация находилась в нерабочем состоянии, говорится в телеграм-канале пресс-службы управления Следкома по Дагестану.

В итоге Ботлихским межрайонным следственным отделом СК возбуждено дело по части 1.1 статьи 293 УК («Халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба»).

По данным районной администрации, воспитанников детсада разместят в других дошкольных учреждениях муниципалитета, говорится в телеграм-канале администрации Ахвахского района.

