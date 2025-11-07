×

11:14, 7 ноября 2025

Дело жителя Ставрополья о нападении на военных в Чечне дошло до суда

Южный окружной военный суд. Фото: https://www.instagram.com/advokat_rostov__on_don/p/CNHSTsBLxRU/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Южный окружной военный суд поступило дело жителя Ставрополья Хамидулы Япова о нападении на российских военных в станице Червленной во время второй чеченской кампании.

Как писал "Кавказский узел", следователи регулярно сообщают о задержаниях предполагаемых бывших участников группировки Басаева и Хаттаба. Так, в декабре 2024 года стало известно, что суд отправил под арест Хамидулу Япова и Минкаила Магамадова, обвиняемых в причастности к нападениям боевиков Басаева и Хаттаба на военнослужащих в Чечне.

4 октября 1999 года в станице Червленной Шелковского района отряды Шамиля Басаева и Амира Хаттаба напали на военнослужащих войсковой части Минобороны, в результате чего 15 человек погибли, 28 были ранены.

Уголовное дело участника группировки Басаева и Хаттаба - Хамидулы Япова, обвиняемого в нападении в 1999 году на российских военнослужащих в Чечне, где погибли 15 человек, поступило в Южный окружной военный суд, сообщило ТАСС.

По версии следствия, Япов в июле 1999 года вступил в банду Басаева и Хаттаба, а 4 октября 1999 года группа боевиков, в состав которой входили помимо Япова еще порядка 400 человек, устроила засаду на военнослужащих войсковой части 34605 в станице Червленной Шелковского района.

Российские солдаты высаживаются из вертолета в Урус-Мартане, а затем направляются к позициям в Аргунском ущелье на юге Чечни 28 февраля 2000 года. Фото: Pavel Pavlov/REUTERS Бой за высоту 776: как погибли псковские десантники

В декабре 2010 года Япов был задержан по подозрению в вооруженном нападении в составе банды Басаева и Хаттаба на псковских десантников в 2000 году. Решением Верховного суда Чеченской Республики он был осужден на 14 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Из колонии Япов освободился в декабре 2024 года, сообщает агентство.

В 2012 году агентство "Грозный-информ", сообщая о приговоре по делу о нападении на псковских десантников, называло Япова жителем Ставропольского края.

Рассказы потерпевших о ходе боя при нападении на псковских десантников  принципиально противоречат показаниям засекреченных свидетелей, положенным в основу дела жителя Грозного Алавди Батыкаева, приговоренного к 16 годам колонии, заявили в ноябре 2023 года адвокат грозненца и правозащитник Оюб Титиев. "Показания трех засекреченных свидетелей одинаковы: они узнают по фотографии людей, которых видели 22 года назад мельком и лично с ними не были знакомы, однако даже помнят имена", - отметил тогда Титиев.

Показания потерпевших используются в каждом уголовном деле о гибели псковских десантников и не имеют отношения к конкретному обвиняемому, констатировали в сентябре 2023 года правозащитники.

Автор: "Кавказский узел"

