Восемь беспилотников сбиты в Ростовской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Минобороны отчиталось о восьми беспилотниках, сбитых ночью в Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью были уничтожены беспилотники в четырех районах Ростовской области: Каменском, Верхнедонском, Чертковском и Константиновском, сообщил губернатор.

В течение прошедшей ночи перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотников, в том числе восемь в Ростовской области, сообщило в своем телеграм-канале Минобороны.

Согласно публикации, остальные дроны сбиты в Воронежской, Курской, Брянской, Белгородской, Орловской областях и в Крыму.

Напомним, в ночь на 2 ноября в Краснодарском крае были уничтожены 32 беспилотника. После ночной атаки обломки беспилотников найдены в Анапе, Геленджике, Туапсе и еще четырех населенных пунктах Туапсинского округа. Повреждены два гражданских судна, несколько домов и здание железнодорожного вокзала в Туапсе. В туапсинском порту, где получил повреждения нефтеналивной танкер, повреждены строения и инфраструктура терминала.

Атака беспилотников была зафиксирована в ночь на 2 ноября также в Ростове-на-Дону и четырех районах Ростовской области. В хуторе Ленинаван повреждены частные дома, ранены два человека.