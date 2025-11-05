Восемь беспилотников сбиты в Ростовской области
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Минобороны отчиталось о восьми беспилотниках, сбитых ночью в Ростовской области.
Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью были уничтожены беспилотники в четырех районах Ростовской области: Каменском, Верхнедонском, Чертковском и Константиновском, сообщил губернатор.
В течение прошедшей ночи перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотников, в том числе восемь в Ростовской области, сообщило в своем телеграм-канале Минобороны.
Согласно публикации, остальные дроны сбиты в Воронежской, Курской, Брянской, Белгородской, Орловской областях и в Крыму.
Напомним, в ночь на 2 ноября в Краснодарском крае были уничтожены 32 беспилотника. После ночной атаки обломки беспилотников найдены в Анапе, Геленджике, Туапсе и еще четырех населенных пунктах Туапсинского округа. Повреждены два гражданских судна, несколько домов и здание железнодорожного вокзала в Туапсе. В туапсинском порту, где получил повреждения нефтеналивной танкер, повреждены строения и инфраструктура терминала.
Атака беспилотников была зафиксирована в ночь на 2 ноября также в Ростове-на-Дону и четырех районах Ростовской области. В хуторе Ленинаван повреждены частные дома, ранены два человека.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.