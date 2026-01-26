Восемь беспилотников сбиты над Ростовской областью
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
По данным Минобороны России, за три часа над территорией страны сбиты 13 беспилотников, восемь из них - в Ростовской области.
Как писал "Кавказский узел", в ночь с 24 на 25 января над Краснодарским краем были сбиты 15 беспилотников, над Ростовской область - девять, над Астраханской областью - три.
В период с 20.00 до 23.00 над территорией России было перехвачено и уничтожено 13 беспилотников самолетного типа, запущенных с территории Украины, сообщает ночью 25 января министерство обороны в своем телеграм-канале.
Из числа БПЛА над территорией Ростовской области, по данным ведомства, сбито восемь штук, остальные уничтожены в Брянской и Курской областях, а также Крыму.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале о сбитых БПЛА не сообщал, беспилотная опасность объявлялась в регионе в 19.34, по данным на 01.55 отбой не было.
