Восемь беспилотников сбиты над Ростовской областью

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

По данным Минобороны России, за три часа над территорией страны сбиты 13 беспилотников, восемь из них - в Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", в ночь с 24 на 25 января над Краснодарским краем были сбиты 15 беспилотников, над Ростовской область - девять, над Астраханской областью - три.

В период с 20.00 до 23.00 над территорией России было перехвачено и уничтожено 13 беспилотников самолетного типа, запущенных с территории Украины, сообщает ночью 25 января министерство обороны в своем телеграм-канале.

Из числа БПЛА над территорией Ростовской области, по данным ведомства, сбито восемь штук, остальные уничтожены в Брянской и Курской областях, а также Крыму.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале о сбитых БПЛА не сообщал, беспилотная опасность объявлялась в регионе в 19.34, по данным на 01.55 отбой не было.