Атака дронов зафиксирована в четырех районах Ростовской области

Военные сбили беспилотники в Каменском, Верхнедонском, Чертковском и Константиновском районах Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 2 ноября военные сбили беспилотники в Чертковском и Шолоховском районах Ростовской области.

Минувшей ночью силами ПВО "уничтожены и перехвачены" беспилотники в Каменском, Верхнедонском, Чертковском и Константиновском районах Ростовской области, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Юрий Слюсарь.

"Люди, к счастью, не пострадали. Информация о последствиях уточняется", - написал он в 05.38 мск.

Напомним, в ночь на 2 ноября беспилотники были сбиты в пяти районах Ростовской области: Кашарском, Боковском, Чертковском, Миллеровском и Дубовском. По данным Минобороны, в регионе было уничтожено 29 дронов.