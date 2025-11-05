Контрактник из Астраханской области убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Рафик Суюнчалиев убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции признаны убитыми в ней не менее 638 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 28 октября были официально признаны убитыми в военной операции не менее 637 бойцов из Астраханской области.

Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 7850 Не менее 3904 бойцов из СКФО и 3953 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

В военной операции убит контрактник, гвардии сержант Рафик Суюнчалиев, 1984 года рождения, сообщила 4 ноября в своем телеграм-канале администрация Володарского района.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 638 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.