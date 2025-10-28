Контрактник из Астраханской области убит в боевых действиях

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Анатолий Яризов убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции признаны убитыми в ней не менее 637 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 25 октября были официально признаны убитыми в военной операции не менее 636 бойцов из Астраханской области.

В военной операции убит Анатолий Яризов, 1988 года рождения, сообщила в своем телеграм-канале администрация Володарского района.

Яризов заключил контракт с Минобороны и с 20 апреля 2025 года значился пропавшим без вести. 25 октября прошло прощание с ним, говорится в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 637 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

