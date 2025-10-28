×

Лента новостей
15:03, 28 октября 2025

Контрактник из Астраханской области убит в боевых действиях

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Анатолий Яризов убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции признаны убитыми в ней не менее 637 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 25 октября были официально признаны убитыми в военной операции не менее 636 бойцов из Астраханской области.

Спецоперация на Украине. Скриншот видео: Минобороны России
11:12 28.10.2025
Число убитых на Украине бойцов с юга России достигло 7800
Не менее 3857 бойцов из СКФО и 3943 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

В военной операции убит Анатолий Яризов, 1988 года рождения, сообщила в своем телеграм-канале администрация Володарского района.

Яризов заключил контракт с Минобороны и с 20 апреля 2025 года значился пропавшим без вести. 25 октября прошло прощание с ним, говорится в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 637 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

Автор: "Кавказский узел"

