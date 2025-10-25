Боец из Астраханской области убит в зоне СВО

Николай Бузин убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми не менее 636 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к октября официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 635 бойцов из Астраханской области.

Николай Бузин убит в военной операции на Украине в 2024 году, посмертно он награжден орденом Мужества, сообщила 24 октября администрация Икрянинского района в своем Telegram-канале.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 635 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.