Два контрактника из Астраханской области убиты в боях

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Василий Квасов и Руслан Бергалиев убиты в боевых действиях на Украине. С начала военной операции признаны убитыми в ней не менее 635 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 19 октября были официально признаны убитыми в военной операции не менее 633 бойцов из Астраханской области.

Власти признали убитыми в зоне СВО не менее 7700 бойцов с юга России Официально признаны убитыми в ходе специальной военной операции как минимум 7700 бойцов с юга России, в том числе 3823 - из СКФО и 3877 - из ЮФО.

В военной операции убиты Василий Квасов и Руслан Бергалиев, сообщила 20 октября в своем телеграм-канале администрация Володарского района.

Василий Квасов родился в 1980 году в поселке Володарском и жил в Ахтубинске. Он заключил контракт 22 января 2025 года и был убит 27 февраля "при выполнении боевого задания".

Руслан Бергалиев, 1969 года рождения, заключил контракт в марте 2025 года и был убит 16 апреля, говорится в сообщении.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 635 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

