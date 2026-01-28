Суд в Нальчике осудил военного за мошенничество в отношении раненых солдат

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Нальчикский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего Александра Павлюкова к девяти годам колонии строгого режима за мошенничество в отношении раненых военных, которым он за деньги обещал эвакуацию с линии боевых действий.

Суд установил, что в марте 2025 года, находясь в районе ведения боевых действий, "то есть на территории, где введено военное положение", Павлюков знал о получении двумя военнослужащими ранений. Он предложил им за денежное вознаграждение оказать содействие в их эвакуации с линии боевого соприкосновения, сообщила сегодня пресс-служба Нальчикского гарнизонного военного суда во "Вконтакте".

Поверившие ему и согласившиеся на условия Павлюкова военнослужащие перевели на его банковский счет денежные средства. При этом один военнослужащий перевел ему 500 тысяч рублей, а другой - 300 тысяч рублей, которыми Павлюков в каждом случае распорядился по своему усмотрению.

Осужденный полностью признал вину. Суд при вынесении приговора учел рецидив преступлений мужчины, который, отбывая наказание за шесть эпизодов мошенничества, подписал контракт.

Павлюков признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159 УК РФ каждое 1 и приговорен к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщила пресс-служба суда.

Согласно карточке дела на сайте суда, дело Александра Павлюкова поступило в суд 19 января, и на первом же заседании, 28 января, был вынесен приговор.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

При этом еще 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе в приговоре мобилизованному, оставившему часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения преступления не была окончена".

"Кавказский узел" также писал, что жительница Баксана пожаловалась в прокуратуру, так как более года двое детей и пожилые родители убитого в ходе СВО супруга не получают пенсии по потере кормильца. После обращения прокуратуры в военкомат семье погибшего назначена пенсия и произведен перерасчет.