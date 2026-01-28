Россияне Савельева и Дубовский смогли выехать из Грузии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Российские активисты Владимир Дубовский и Алина Савельева, ранее задержанные грузинской полицией по обвинению в незаконном пересечении государственной границы, покинули Грузию после того, как ЕСПЧ запретил выдворение Дубовского в Россию.

Как писал "Кавказский узел", россияне Алина Савельева и Владимир Дубовский получили отказ в предоставлении убежища в Грузии и были помещены в СИЗО по делу о незаконном пересечении границы, которое они объясняли угрозой преследования на родине. Россиянам могли грозить высылка или срок.

Дубовский и Савельева задержаны по обвинению в незаконном пересечении границы 1 , сообщило МВД Грузии 28 ноября. "Следствие установило, что обвиняемые незаконно проникли в страну, минуя пограничный контроль, и в течение последних трех лет незаконно находились на территории Грузии", – заявили в ведомстве. Там добавили, что Дубовский и Савельева неоднократно обращались с ходатайством о предоставлении убежища в Департамент миграции, но получили отказ. Причина – "несоответствие критериям соискателей". Активисты обжаловали решение, однако обе судебные инстанции оставили его в силе, а 12 ноября суд выдал ордер на арест россиян, сообщало 28 ноября "Новости Грузии". В 2024 году Дубовский был внесён в российский реестр террористов и экстремистов, Савельева разыскивается по статье о распространении "фейков об армии", информировало в тот же день JamNews.

О том, что Владимир Дубовский и Алина Савельев выехали из Грузии, сообщило сегодня Port.

"26 января вечером ЕСПЧ запретил выдворение Владимира Дубовского в РФ. Сегодня Владимир и Алина вылетели из Грузии и уже находятся в третьей стране. В какой - сообщать не будем в целях их безопасности", - проинформировало издание со ссылкой на свои источники.

Грузинские власти информацию об освобождении активистов не комментировали.

Как писал "Кавказский узел", Армения и Грузия не являются надежным убежищем для тех, кто покинул Россию по политическим причинам, так как в них высоко влияние российских спецслужб и есть риск выдачи на родину, констатировали ранее правозащитники.

Так, грузинские полицейские выдали России мусульманина Илькина Меликова, который просил политическое убежище в стране из-за преследования на родине по делу о терроризме. По его словам, спустя несколько дней после отказа суда первой инстанции предоставить убежище его силой отвезли на КПП и передали российским пограничникам.