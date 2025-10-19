Два бойца из Астраханской области убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Вадим Кашин и Рамиль Бимагамбетов убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми не менее 633 бойцов из Астраханской области.

Два бойца, убитых в военной операции на Украине, похоронены в Володарском районе Астраханской области, сообщила районная администрация.

Вадим Кашин родился в 1997 году в поселке Володарский. В 2015 году окончил школу. После армии он поступил в Астраханский колледж вычислительной техники по специальности "электромонтажник", работал в "Володарских электросетях". Контракт подписал в июле 2023 года. В 2024 году получил ранение, затем вернулся на службу. С 11 февраля 2025 года он числился без вести пропавшим, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации.

Рамиль Бимагамбетов родился в 1998 году в селе Кошеванка. После школы поступил в колледж ЖКХ по специальности "мастер общественных работ". С 2018 по 2022 год он работал на Черкизовском мясоперерабатывающем заводе транспортировщиком. Контракт также подписал в 2023 году, говорится в сообщении.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 633 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

