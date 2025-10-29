×

Кавказский узел

RU
Лента новостей
12:02, 29 октября 2025

Боец из Ингушетии убит в военной операции

Магомед Дзарахов. Фото: https://magas.tv/news/pamiat-geroia-svo-iz-ingusetii-magomeda-dzaraxova-uvekovecili-v-ego-alma-mater

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Магомед Дзарахов убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 174 бойцов из Ингушетии.

Как писал "Кавказский узел", к 17 октября были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 173 бойцов из Ингушетии.

Спецоперация на Украине. Скриншот видео: Минобороны России
11:12 28.10.2025
Число убитых на Украине бойцов с юга России достигло 7800
Не менее 3857 бойцов из СКФО и 3943 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

В Северо-Кавказском топливно-энергетическом колледже в селе Нижние Ачалуки открыта мемориальная доска памяти выпускника колледжа Магомеда Дзарахова, убитого "при выполнении боевого задания в зоне СВО", сообщило 28 октября в своем телеграм-канале правительство Ингушетии.

"Магомед Дзарахов родился 20 октября 1994 г. в Малгобеке. Погиб 15 февраля 2025 г. при выполнении боевой задачи", - говорится в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 174 бойцов из Ингушетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

Автор: "Кавказский узел"

