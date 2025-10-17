×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
16:30, 17 октября 2025

Боец из Ингушетии убит в зоне СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Михаил Долгиев убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 173 бойца из Ингушетии.

Как писал "Кавказский узел", к 15 октября власти и силовики назвали имена не менее 172 убитых в военной операции на Украине бойцов из Ингушетии.

В сельском поселении Майское состоялись похороны военнослужащего Магомеда Долгиева, погибшего в зоне проведения специальной военной операции.Семью погибшего навестили представители органов власти во главе с первым вице-премьером Ингушетии Магомедом Евлоевым, которые  выразили соболезнования родным и близким бойца, проинформировало правительство Ингушетии.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 173 бойцов из Ингушетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
17:40, 17 октября 2025
Военнослужащий осужден в Нальчике за длительное отсутствие в части
05:48, 17 октября 2025
В пяти районах Ростовской области отражена атака БПЛА
04:58, 17 октября 2025
Сочи подвергся ракетной атаке
00:47, 17 октября 2025
Двое военных из Кабардино-Балкарии убиты на Украине
22:18, 16 октября 2025
1
 Участника нападения на полицейских в Чечне осудили на 16 лет
22:10, 16 октября 2025
Оставлен в силе приговор жителю Карачаево-Черкесии после ДТП с туристами
Все события дня
Новости
Supreme Court of Ingushetia. Photo: https://vk.com/verh_sud_ing
15:48, 15 октября 2025
Житель Ингушетии приговорен к 10 годам заключения за попытку диверсии
Поджог релейных шкафов. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
01:33, 15 октября 2025
За неделю с 6 по 12 октября в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Бронежилет. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
05:18, 13 октября 2025
Число убитых на Украине бойцов из регионов юга России превысило 7650
"Грозный-Сити" и Эльбрус. Коллаж "Кавказского узла". Фото из Telegram-канала Рамзана Кадырова https://t.me/RKadyrov_95/6083 и с сервиса "Яндекс.Карты" https://yandex.com/maps/org/elbrus/132277833242/reviews/?ll=42.510776%2C43.241514&utm_medium=organic&utm_source=yandexsmartcamera&z=14
19:35, 12 октября 2025
Банк России отменил итоги голосования за символы на 500-рублевой купюре
23:18, 10 октября 2025
Власти Ингушетии назвали имена 24 убитых на Украине бойцов
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении в 2025 году

Рамзан Кадыров. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru/ Кадыров и его награды

Плакат участника пикета против пыток. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=ixWMh8DMok4 Порочный круг: что известно о пытках жителей Кавказа в колониях?

Последние записи в блогах
Фото
15:56, 6 октября 2025
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
Горная Ингушетия!
Фото
23:29, 15 сентября 2025
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
Обращение к властям Ингушетии
Фото
21:04, 9 сентября 2025
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
1
Обращение к главе Северной Осетии
Все блоги
Аналитика
12:49, 1 октября 2025
5 человек погибли и 4 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в III квартале 2025 года
12:20, 1 октября 2025
В сентябре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Темы дня
Участники конфликта в луганском бассейне. Июль 2025 г. Скриншот видео: Telegram-канал Максима Дивнича
17 октября 2025, 17:27
Военный из Чечни обвинил Дивнича в оскорблении по национальному признаку

Дмитрий Новиков. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=O5QdlXILj84
17 октября 2025, 14:35
Сочинский судья Новиков вышел по УДО после показаний на Момотова

Джахад Бабакишизаде. Фото: https://operativtv.com/nardaran-mhbusunun-cza-ckdiyi-mussis-dyisdirilib.html
17 октября 2025, 12:52
Осужденный азербайджанский активист добился выполнения требований после голодовки 

Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
17 октября 2025, 01:46
Кубанский зоозащитник Джалагания столкнулся с новыми обвинениями от коллеги из Ставрополя

«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Показать больше