Боец из Ингушетии убит в зоне СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Михаил Долгиев убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 173 бойца из Ингушетии.

Как писал "Кавказский узел", к 15 октября власти и силовики назвали имена не менее 172 убитых в военной операции на Украине бойцов из Ингушетии.

В сельском поселении Майское состоялись похороны военнослужащего Магомеда Долгиева, погибшего в зоне проведения специальной военной операции.Семью погибшего навестили представители органов власти во главе с первым вице-премьером Ингушетии Магомедом Евлоевым, которые выразили соболезнования родным и близким бойца, проинформировало правительство Ингушетии.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 173 бойцов из Ингушетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.