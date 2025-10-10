×

23:18, 10 октября 2025

Власти Ингушетии назвали имена 24 убитых на Украине бойцов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов передал награды родственникам 24 бойцов, убитых в военной операции на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 172 бойцов из Ингушетии.

Как писал "Кавказский узел", к 4 октября были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 148 бойцов из Ингушетии.

Глава Ингушетии отчитался о передаче наград родственникам убитых на Украине в зоне СВО военнослужащих. "Сегодня передал государственные награды родственникам наших земляков, погибших при исполнении воинского и служебного долга в ходе специальной военной операции", - написал он в своем Telegram-канале 10 октября.

Орденом "Мужества" посмертно награждены: Евлоев Умар, Мержоев Башир, Озиев Ахмед, Чаниев Илез, Аушев Зелимхан, Цуров Хусен, Гантимиров Темерлан, Дударов Ислам, Муцольгов Акраман, Кодзоев Юсуп, Гайтов Рустам, Ажигов Магомед, Колоев Ильяс, Костоев Батухан, Куркиев Беслан, Алероев Имран, Цоков Муса, Энгиноев Адам, Энгиноев Аслан, Малороев Микаил, Устилгов Магомед, Галаев Гирихан, говорится в сообщении.

Медаль "За отвагу" вручена семье рядового Дышниева Аслана. Медалью Жукова посмертно награждён Нальгиев Хусен.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 172 бойцов из Ингушетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

