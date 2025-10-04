Боец из Ингушетии убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Хамзат Измайлов из села Кантышево убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 148 бойцов из Ингушетии.

Как писал "Кавказский узел", к 30 сентября были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 147 бойцов из Ингушетии.

В селе Кантышево прошли похороны военнослужащего Хамзата Измайлова, убитого в военной операции "при выполнении боевых задач", сообщило 3 октября в своем телеграм-канале правительство Ингушетии.

"Семью погибшего навестили первый заместитель председателя правительства РИ Магомед Евлоев, а также представители органов власти республики… По поручению главы Ингушетии семье военнослужащего оказана материальная помощь", - говорится в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 148 бойцов из Ингушетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.