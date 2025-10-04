×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
13:50, 4 октября 2025

Боец из Ингушетии убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Хамзат Измайлов из села Кантышево убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 148 бойцов из Ингушетии.

Как писал "Кавказский узел", к 30 сентября были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 147 бойцов из Ингушетии.

В селе Кантышево прошли похороны военнослужащего Хамзата Измайлова, убитого в военной операции "при выполнении боевых задач", сообщило 3 октября в своем телеграм-канале правительство Ингушетии.

"Семью погибшего навестили первый заместитель председателя правительства РИ Магомед Евлоев, а также представители органов власти республики… По поручению главы Ингушетии семье военнослужащего оказана материальная помощь", - говорится в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 148 бойцов из Ингушетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
18:34, 4 октября 2025
Зурабишвили назвала провокацией попытки штурма президентского дворца
18:19, 4 октября 2025
Столкновения с полицией начались у президентского дворца в Тбилиси
17:06, 4 октября 2025
Уроженец Дагестана задержан после конфликта из-за намаза
14:51, 4 октября 2025
2
 Новая группа бойцов отправлена из Чечни в зону СВО
11:59, 4 октября 2025
Два бойца из Камышина убиты в военной операции
09:59, 4 октября 2025
27 беспилотников сбиты в двух регионах ЮФО
Все события дня
Новости
Бойцы из батальона "Эрзи". Стоп-кадр видео из Telegram-канала Махмуд-Али Калиматова от 30.09.25, https://t.me/MAKalimatovvv/9821.
23:14, 1 октября 2025
Привлечение бойцов из других регионов в батальон "Эрзи" стало вынужденной мерой
Бойцы интернационального батальона "Эрзи". Кадр видео из телеграм-канала Махмуда-Али Калиматова https://t.me/MAKalimatovvv/9821
02:39, 1 октября 2025
Калиматов отчитался о первой отправке ингушских "интернационалистов" на фронт
Проверка автобуса, Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
01:18, 1 октября 2025
За неделю с 22 по 28 сентября в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Автоматная стрельба на автозаправке в Ингушетии. 29 сентября 2025 г. Скриншот видео https://t.me/chp_kavkaz/24363
18:13, 29 сентября 2025
Восемь человек задержаны за массовый дрифт и стрельбу в Ингушетии
Автоматная стрельба на автозаправке в Ингушетии. 29 сентября 2025 г. Скриншот видео https://t.me/chp_kavkaz/24363
11:55, 29 сентября 2025
Ингушские силовики ищут участников дрифта с автоматной стрельбой
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Муниципальные выборы в Грузии. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года

Станица Наурская. Скриншот https://www.youtube.com/watch?v=ga2XjW33fgo Дискуссия о переименовании городов Чечни

Коллаж "Кавказского узла". Фото Елены Синеок, "Юга.ру", https://www.instagram.com*/p/CpvOd_Ooaqf/, скриншот https://www.facebook.com*/photo/?fbid=946507415829604&set=pcb.2721689724815819 Дело Инала Джабиева: смерть в полиции, протесты и кризис

Блогеры
Фото
23:29, 15 сентября 2025
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
Обращение к властям Ингушетии
Фото
21:04, 9 сентября 2025
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
1
Обращение к главе Северной Осетии
Фото
23:30, 7 сентября 2025
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
1
Обращение к федеральным властям (фото)
Фото
21:37, 4 августа 2025
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
1
Какая власть – такая и площадь (фото)
Фото
08:26, 6 июня 2025
Ингуш, правозащитник Магомед Муцольгов
1
С праздником Ид аль-Адха (Г1урб)! (фото)
Аналитика
12:49, 1 октября 2025
5 человек погибли и 4 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в III квартале 2025 года
12:20, 1 октября 2025
В сентябре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Темы дня
Предвыборная агитация на остановке общественного транспорта в Тбилиси. Фото "Кавказского узла".
04 октября 2025, 09:00
Начато голосование на муниципальных выборах в Грузии

Беспилотник. Иллюстрация "Кавказского узла", созданная при помощи ИИ в программе Copilot
04 октября 2025, 08:24
Жители трех хуторов в Ростовской области остались без света после атаки дронов

Курбан Далгатов. Фото предоставлено "Кавказскому узлу" родственниками Далгатова.
04 октября 2025, 07:32
Мать Далгатова пожаловалась на затягивание дела о его смерти

Микаел Аджапаян. Фото: https://hetq.am/ru/article/175223
03 октября 2025, 17:35
Архиепископ Аджапаян приговорен к заключению

Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Показать больше