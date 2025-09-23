Военный из Ингушетии убит в зоне СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Тимур Эсмурзиев убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти назвали имена как минимум 147 убитых там военных из Ингушетии.

Как писал "Кавказский узел", к 19 сентября власти и представители силовых структур официально признали убитыми на Украине не менее 146 военнослужащих из Ингушетии.

В с.п. Экажево состоялись похороны военнослужащего Тимура Эсмурзиева, погибшего в зоне проведения специальной военной операции при выполнении боевых задач. Семью погибшего навестили Магомед Евлоев, а также представители органов власти республики Ингушетия, информирует пресс-служба правительства Ингушетии в Telegram-канале.

Тимуру Эсмурзиеву было 37 лет, он служил в воинской части № 34670 сухопутных войск Российской Федерации в должности механика-водителя, уточняет пресс-служба.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте не менее 147 комбатантов из Ингушетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".