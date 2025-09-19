Боец из Ингушетии убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Магомед Дзенгиев убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти назвали имена как минимум 146 убитых там военных из Ингушетии.

Как писал "Кавказский узел", к 18 августа власти и представители силовых структур официально признали убитыми на Украине не менее 145 военнослужащих из Ингушетии.

В с. п. Нестеровское состоялись похороны военнослужащего Магомеда Дзенгиева, погибшего в зоне проведения специальной военной операции при выполнении боевых задач, сообщает пресс-служба правительства Республики Ингушетия в Telegram-канале.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте не менее 146 комбатантов из Ингушетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".