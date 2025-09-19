Боец из Ингушетии убит на Украине
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Магомед Дзенгиев убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти назвали имена как минимум 146 убитых там военных из Ингушетии.
Как писал "Кавказский узел", к 18 августа власти и представители силовых структур официально признали убитыми на Украине не менее 145 военнослужащих из Ингушетии.
В с. п. Нестеровское состоялись похороны военнослужащего Магомеда Дзенгиева, погибшего в зоне проведения специальной военной операции при выполнении боевых задач, сообщает пресс-служба правительства Республики Ингушетия в Telegram-канале.
Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте не менее 146 комбатантов из Ингушетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.