Главная   /   Лента новостей
02:22, 28 октября 2025

Более 200 жителей Батайска попросили выплаты после атаки БПЛА

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Первые выплаты жителям Батайска, чьи квартиры получили повреждения во время атаки беспилотников 21 октября, поступят в течение ближайших дней.

Как писал "Кавказский узел",  ночью 21 октября в Ростове-на-Дону на два частных дома упал дрон, пострадали два человека. В Батайске в результате атаки беспилотника частично разрушена стена многоэтажного дома на Западном шоссе, там были эвакуированы 20 человек. Глава города предложил собственникам поврежденных квартир обратиться за единовременной материальной помощью. Позднее эвакуированным жильцам разрешили вернуться в квартиры. 

Глава Батайска Валентин Кукин распорядился перевести первые выплаты горожанам, чье имущество было повреждено во время атаки дронов. Общую сумму выплат, предназначенных жителям в связи с ней, чиновник не назвал. 

По словам Кукина, принято уже более 200 заявлений на выплаты от пострадавших. "Подписал распоряжение о первых выплатах пострадавшим от ЧС. 25 человек получат деньги в течение нескольких дней. Выплаты проводим поэтапно, чтобы не тянуть до завершения приема всех документов”, - написал чиновник в официальном Telegram-канале. 

По информации главы города, в результате атаки 21 октября повреждения получила 131 квартира в восьми жилых домах. Также увеличилось число других поврежденных объектов: повреждены 41 автомобиль, семь торговых павильонов и частный медицинский центр.

Автор: "Кавказский узел"

