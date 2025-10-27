Боец из Северной Осетии убит на Украине

Эльбрус Шихаев убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 497 бойцов из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", к 17 октября власти и силовики сообщили как минимум о 496 убитых в военной операции бойцах из Северной Осетии.

Эльбрус Махметович Шихаев из Моздокского района убит в зоне боевых действий, его охороны состоялись 26 октября в селе Предгорное, сообщила сегодня районная администрация в своем Telegram-канале.

Убитому было 60 лет - по информации чиновников, Шихаев родился в 1965 году. Иных деталей его биографии в сообщении не приводится.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 497 бойцов из Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

