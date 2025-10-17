×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
13:39, 17 октября 2025

Боец из Северной Осетии убит в зоне СВО

Василий Марзоев. Скриншот фото из Telegram-канала Сергея Меняйло от 17.10.25, https://t.me/sergeimeniaylo/6634

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Василий Марзоев убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 496 бойцов из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", к 15 октября власти и силовики сообщили как минимум о 495 убитых в военной операции бойцах из Северной Осетии.

При выполнении боевых задач на Запорожском направлении убит гвардии лейтенант, командир разведывательного взвода 108 парашютно-десантного полка 7 десантно-штурмовой дивизии Василий Марзоев, сообщил сегодня глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

"Василий – сын командующего 18-й общевойсковой армией Южного военного округа, генерал-лейтенанта Аркадия Марзоева и племянник Станислава Марзоева, с которым мы вместе выполняли задачи во время контртеррористической операции на Кавказе. К сожалению, Станислав тоже погиб при исполнении воинского долга", - написал Меняйло в своем Telegram-канале, выразив соболезнования родным бойца.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 496 бойцов из Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
05:48, 17 октября 2025
В пяти районах Ростовской области отражена атака БПЛА
04:58, 17 октября 2025
Сочи подвергся ракетной атаке
00:47, 17 октября 2025
Двое военных из Кабардино-Балкарии убиты на Украине
22:18, 16 октября 2025
1
 Участника нападения на полицейских в Чечне осудили на 16 лет
22:10, 16 октября 2025
Оставлен в силе приговор жителю Карачаево-Черкесии после ДТП с туристами
21:21, 16 октября 2025
Двое бойцов из Волгоградской области убиты в зоне СВО
Все события дня
Новости
16:14, 15 октября 2025
Военный из Северной Осетии убит в зоне боевых действий
Поджог релейных шкафов. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
01:33, 15 октября 2025
За неделю с 6 по 12 октября в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Юрий Портнягин. Скриншот https://www.instagram.com/p/DPwMgdSCLbn/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
18:24, 13 октября 2025
Военный из Северной Осетии убит в зоне СВО
Волгоградский аэропорт. Фото: пресс-служба аэропорта Волгограда https://airportvolgograd.ru/
07:00, 13 октября 2025
Аэропорты четырех городов юга России возобновили работу
Бронежилет. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
05:18, 13 октября 2025
Число убитых на Украине бойцов из регионов юга России превысило 7650
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении в 2025 году

Рамзан Кадыров. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru/ Кадыров и его награды

Плакат участника пикета против пыток. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=ixWMh8DMok4 Порочный круг: что известно о пытках жителей Кавказа в колониях?

Последние записи в блогах
Фото
15:18, 31 августа 2025
Блогерка. Северный Кавказ
6
К высокогорному озеру Зруг
Фото
21:25, 24 августа 2025
Блогерка. Северный Кавказ
"Мало кто знает, но не секрет"
Фото
17:13, 7 августа 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Охота на блогера. Алана Мамиева обвинили во взломе сайта «Патриотов России» 
Все блоги
Аналитика
12:49, 1 октября 2025
5 человек погибли и 4 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в III квартале 2025 года
12:20, 1 октября 2025
В сентябре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Темы дня
Джахад Бабакишизаде. Фото: https://operativtv.com/nardaran-mhbusunun-cza-ckdiyi-mussis-dyisdirilib.html
17 октября 2025, 12:52
Осужденный азербайджанский активист добился выполнения требований после голодовки 

Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
17 октября 2025, 01:46
Кубанский зоозащитник Джалагания столкнулся с новыми обвинениями от коллеги из Ставрополя

Александр Кочубаев. Скриншот фото "Арменпресс" от 16.10.25, https://t.me/armenpress/89035
16 октября 2025, 22:38
Адвокат Баграта Галстаняна задержан в Ереване

Женщина в никабе. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
16 октября 2025, 21:06
ЦУР Дагестана опроверг сведения о фетве про запрет никаба

«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Показать больше