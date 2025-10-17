Боец из Северной Осетии убит в зоне СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Василий Марзоев убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 496 бойцов из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", к 15 октября власти и силовики сообщили как минимум о 495 убитых в военной операции бойцах из Северной Осетии.

При выполнении боевых задач на Запорожском направлении убит гвардии лейтенант, командир разведывательного взвода 108 парашютно-десантного полка 7 десантно-штурмовой дивизии Василий Марзоев, сообщил сегодня глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

"Василий – сын командующего 18-й общевойсковой армией Южного военного округа, генерал-лейтенанта Аркадия Марзоева и племянник Станислава Марзоева, с которым мы вместе выполняли задачи во время контртеррористической операции на Кавказе. К сожалению, Станислав тоже погиб при исполнении воинского долга", - написал Меняйло в своем Telegram-канале, выразив соболезнования родным бойца.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 496 бойцов из Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.