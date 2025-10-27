×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
15:32, 27 октября 2025

Власти озвучили имена четырех убитых в боевых действиях военных из Дагестана

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Четыре уроженца Казбековского района убиты в боевых действиях на Украине. С начала военной операции признаны убитыми не менее 1620 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 27 октября были официально признаны убитыми в военной операции не менее 1616 бойцов из Дагестана.

Военная операция на Украине. Фото: Минобороны РФ
11:32 22.10.2025
Число убитых на Украине бойцов с юга России достигло 7750
Не менее 3833 бойцов из СКФО и 3917 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

В военной операции погибли военнослужащие Шамиль Темиргереев, Расул Мухидинов, Хайрула Занкиев и Арсланали Садуев, их родственникам переданы ордена Мужества, сообщила в своем телегра-канале администрация Казбековского района. Детали биографии и даты смерти бойцов не сообщаются.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1620 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
18:29, 27 октября 2025
Арестовано имущество бывшего вице-премьера Карачаево-Черкесии
12:58, 27 октября 2025
Военный из Хасавюрта убит в боевых действиях
09:13, 27 октября 2025
Минобороны отчиталось о четырех сбитых дронах в Ростовской области
08:13, 27 октября 2025
Четыре бойца из Волгоградской области убиты на Украине
07:13, 27 октября 2025
Беспилотники сбиты в двух районах Ростовской области
04:15, 27 октября 2025
Возобновил работу аэропорт Волгограда
Все события дня
Новости
17:39, 27 октября 2025
Житель Дагестана осужден по делу о призывах к терроризму
12:58, 27 октября 2025
Военный из Хасавюрта убит в боевых действиях
Взрыв в Ставрополе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot.
01:38, 27 октября 2025
За неделю с 20 по 26 октября в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе ранен один человек
Патроны и каска. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
19:33, 26 октября 2025
Власти назвали имена убитых в СВО бойцов из Дагестана
БПЛА в горах. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
10:30, 26 октября 2025
Отменена угроза атаки дронов в республиках Северного Кавказа
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Игорь Нагавкин в суде. Фото корреспондента "Кавказского узла" от 15.01.24 Главное об арестах и выходах на свободу Игоря Нагавкина

Плачущая женщина. Фото: REUTERS/Mike Blake «Убийства чести» на Северном Кавказе

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Последние записи в блогах
Фото
13:43, 11 октября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
Забытая эстакада. Как в Дагестане пытаются решать проблемы загрязнения Каспия 
Фото
12:48, 29 сентября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
В Махачкале "реабилитация" закончилась смертью пациента
Фото
12:28, 17 сентября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
14
«Спешили на свадьбу»  
Все блоги
Аналитика
12:49, 1 октября 2025
5 человек погибли и 4 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в III квартале 2025 года
12:20, 1 октября 2025
В сентябре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Темы дня
Автомобиль Росгвардии. Фото: rosgvard.ru
27 октября 2025, 13:56
Три росгвардейца арестованы в Северной Осетии по делу о взяточничестве

Уборка мазута на пляже в Темрюкском районе. 25 октября 2025 г. Фото: https://t.me/opershtab23/14335
27 октября 2025, 11:58
Новые выбросы мазута обнаружены в Темрюкском районе

Мужчина покидает военную часть. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
27 октября 2025, 10:03
Военнослужащий из Моздока осужден за оставление части

Заключенный. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
27 октября 2025, 06:14
Трое заключенных объявили голодовку в Грузии

Жители Краснодара против застройки набережной #Краснодар #новости #Юг #shorts
Жители Краснодара против застройки набережной #Краснодар #новости #Юг #shorts
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Показать больше