Военный из Хасавюрта убит в боевых действиях

Чанка Шихмурзаев убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции признаны убитыми в ней не менее 1616 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 26 октября были официально признаны убитыми в военной операции не менее 1615 бойцов из Дагестана.

В военной операции погиб военнослужащий Чанка Шихмурзаев, его родственникам передан орден Мужества, сообщила сегодня на своем сайте администрация Хасавюрта.

Подробности биографии и гибели бойца в публикации не приведены, но скрупулёзно перечислены чиновники, присутствовавшие на вручении.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1616 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.