Власти назвали имена убитых в СВО бойцов из Дагестана

Багаутдин Рабаданов и Владислав Ульянченко убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми не менее 1615 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 26 октября официально признаны убитыми в военной операции на Украине как минимум 1613 бойцов из Дагестана.

Багаутдин Рабаданов и Владислав Ульянченко убиты в военной операции на .Украине, сообщил сегодня в своем Telegram-канале мэр Избербаша Расул Бакаев, отчитываясь о встрече родных убитых бойцов с главой республики.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1615 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.