Два бойца из Волгоградской области убиты в зоне СВО

Михаил Туробов и Сергей Тимохин убиты в боевых действиях, с начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 1648 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 28 января власти и силовики признали убитыми в зоне военной операции на Украине как минимум 1646 бойцов из Волгоградской области.

Михаил Туробов и Сергей Тимохин убиты в боевых действиях, сообщила сегодня администрация Камышина в своем Telegram-канале.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1648 бойцов из Волгоградской области.

Ранее о смерти бойцов из Среднеахтубинского района сообщалось 27 января, тогда власти сообщали, что в зоне СВО убит Дмитрий Белкин.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. "Удостоверение ветерана боевых действий было выдано только потому, что Василий успел прослужить три месяца по контракту от ВЧ в Одинцово", - рассказала, в частности, вдова одного из убитых.