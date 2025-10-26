×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
14:33, 26 октября 2025

Мотострелок со Ставрополья убит в боевых действиях

Ибрагим Хосрошвили. Скриншот публикации Дениса Климова https://t.me/KlimovApanasenkovie/6972

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ибрагим Хосрошвили убит в военной операции на Украине. С начала военной операции признаны убитыми в ней не менее 831 бойца из Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", к 19 октября были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 830 бойцов из Ставропольского края.

Военная операция на Украине. Фото: Минобороны РФ Число убитых на Украине бойцов с юга России достигло 7750

В военной операции убит Ибрагим Хосрошвили из села Киевка, 25 октября прошло прощание с ним, сообщил в своем телеграм-канале глава Апанасенковского округа Ставрополья. "Ибрагим Петрович служил в рядах 54-го мотострелкового полка", - говорится в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 831 бойца со Ставрополья. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Человек со смартфоном в руках. Фото: Jonas Leupe / Unsplash.com
01:50, 23 октября 2025
Telegram и WhatsApp* на юге России заблокированы властями
Допрос в полиции. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
22:57, 22 октября 2025
Задержан подозреваемый по делу о взрыве в Ставрополе
Автомобили силовиков на месте взрыва в Ставрополе. Фото: 112 / Telegram
21:40, 22 октября 2025
Взрыв произошел близ военной части в Ставрополе
19:37, 22 октября 2025
Житель Ставрополья приговорен к 15 годам колонии за госизмену
Военная операция на Украине. Фото: Минобороны РФ
11:32, 22 октября 2025
Число убитых на Украине бойцов с юга России достигло 7750
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Плачущая женщина. Фото: REUTERS/Mike Blake «Убийства чести» на Северном Кавказе

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Театральный центр на Дубровке. Москва, октябрь 2002 г. Фото: официальный сайт партии "Единая Россия" http://er.ru/news/64182/ Террористический акт на Дубровке (23-26 октября 2002 года)

Последние записи в блогах
Фото
11:25, 11 сентября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Активисты Лермонтова судятся за срубленные деревья
Фото
11:32, 25 августа 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
6
Конный пробег с последствиями
Фото
12:16, 18 июля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
Кавминводы стонут без воды
Все блоги
Аналитика
12:49, 1 октября 2025
5 человек погибли и 4 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в III квартале 2025 года
12:20, 1 октября 2025
В сентябре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Темы дня
Бойцы новой группы, отправленной из Грозного 24 октября. Кадр видео Рамзан Кадыров / Telegram
24 октября 2025, 22:57
Кадыров отчитался о новой отправке группы бойцов на фронт

Возвращение семей в Ходжалинский район. Октябрь 2025 г. Скриншот видео https://video.azertag.az/ru/video/276395
24 октября 2025, 16:58
26 азербайджанских семей возвращены в сёла Ходжалинского района

Уборка мазута на Кубани. 23 октября 2025 г. Скриншот видео https://t.me/opershtab23/14316?single
24 октября 2025, 13:07
Муниципальные чиновники подключились к уборке выбросов мазута на Кубани

Айтадж Ахмедова (Тапдыг). Фото: The Institute for Reporters’ Freedom and Safety
24 октября 2025, 03:30
Суд в Баку повторно запретил арестованной журналистке выйти замуж

Жители Краснодара против застройки набережной #Краснодар #новости #Юг #shorts
Жители Краснодара против застройки набережной #Краснодар #новости #Юг #shorts
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Показать больше