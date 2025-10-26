Мотострелок со Ставрополья убит в боевых действиях

Ибрагим Хосрошвили убит в военной операции на Украине. С начала военной операции признаны убитыми в ней не менее 831 бойца из Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", к 19 октября были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 830 бойцов из Ставропольского края.

В военной операции убит Ибрагим Хосрошвили из села Киевка, 25 октября прошло прощание с ним, сообщил в своем телеграм-канале глава Апанасенковского округа Ставрополья. "Ибрагим Петрович служил в рядах 54-го мотострелкового полка", - говорится в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 831 бойца со Ставрополья. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.