Беспилотник сбит в Ростовской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военные сбили по меньшей мере один беспилотник в Чертковском районе Ростовской области, люди не пострадали.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 19 октября военные уничтожили и перехватили беспилотники в четырех районах Ростовской области: Чертковском, Миллеровском, Боковском и Верхнедонском. Никто из людей не пострадал, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Военные уничтожили БПЛА в Чертковском районе, сообщил в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь. "Обошлось без последствий на земле. Люди не пострадали. Информация о последствиях на земле уточняется", - написал он в 06.05 мск.

Один беспилотник сбит или несколько, чиновник не уточнил. Минобороны, по состоянию на 07.03 мск, не сообщило в своем телеграм-канале об атаке дронов в Ростовской области.

Напомним, в ночь на 17 октября военные перехватили беспилотники в Новошахтинске, Миллеровском, Белокалитвинском, Красносулинском и Родионово-Несветайском районах Ростовской области. По данным Минобороны, в регионе были сбиты 13 беспилотников.

9 октября в результате атаки дронов в Родионово-Несветайском районе Ростовской области были повреждены два частных дома, а в Матвеево-Курганском – несколько домов и пять автомобилей.