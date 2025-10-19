×

Главная   /   Лента новостей
18:33, 19 октября 2025

Боец из полка в Урус-Мартане убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Александр Плужников, служивший в урус-мартановском полку Росгвардии, убит в военной операции. С ее начала официально признаны убитыми как минимум 250 бойцов из Чечни.

Как писал "Кавказский узел", с начала военной операции власти и силовики официально признали убитыми в военной операции не менее 249 бойцов из Чечни.

С самого начала СВО рядовой, стрелок Александр Плужников выполнял задачи в составе тактической группы полка оперативного назначения на особо опасном направлении в Херсонской области. В районе населенного пункта Чаплинка позиции подразделения подверглись плотному артиллерийскому обстрелу, Плужников получил ранения, несовместимые с жизнью, сообщило управление Росгвардии по Северному Кавказу в своем Telegram-канале.

Посмертно Плужников награжден орденом Мужества. Его имя навечно внесено в списки личного состава урус-мартановского полка отдельной ордена Жукова бригады оперативного назначения Северо-Кавказского ордена Жукова округа Росгвардии.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 250 бойцов из Чечни (власти обнародовали имена 227 убитых, о гибели еще 23 бойцов Рамзан Кадыров сообщил 27 октября 2022 года, не называя имен).

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

Автор: "Кавказский узел"

