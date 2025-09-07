×

Кавказский узел

RU EN
Главная   /   Лента новостей
18:54, 7 сентября 2025

Два силовика из Чечни убиты в военной операции

Мемориальная доска и награда убитому бойцу. Стоп-кадр видео префектуры Висаитовского района от 06.09.25, https://t.me/visaitovskayaprefertura/1617

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти Висаитовского района Грозного отчитались о передаче посмертных наград убитым в военной операции на Украине бойцам. С начала СВО официально признаны убитыми как минимум 247 бойцов из Чечни.

Как писал "Кавказский узел", с начала военной операции власти и силовики официально признали убитыми в военной операции не менее 245 бойцов из Чечни.

Префектура Висаитовского района Грозного опубликовала в своем Telegram-канале видеоролик о награждении званиями героя Чечни 11 убитых в военной операции бойцов. Имена убитых, которые зачитывает сотрудник префектуры при передаче наград, заглушены музыкой. Однако в видеоролике видны два мемориальные доски. Одного из убитых зовут Магомед Даудов, фамилия второго - Исаев, на записи видна лишь часть имени (-агим).

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 247 бойцов из Чечни (власти обнародовали имена 224 убитых, о гибели еще 23 бойцов Рамзан Кадыров сообщил 27 октября 2022 года, не называя имен).

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

Автор: "Кавказский узел"

