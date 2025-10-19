Три бойца из Астраханской области убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жаслан Бекбулатов, Марат Джакияев и Артур Сабралиев убиты в боевых действиях на Украине. С начала военной операции признаны убитыми в ней не менее 631 бойца из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 17 октября были официально признаны убитыми в военной операции не менее 628 бойцов из Астраханской области.

В военной операции убиты Жаслан Бекбулатов, Марат Джакияев и Артур Сабралиев, 17 октября их близким переданы ордена Мужества, сообщила в своем телеграм-канале администрация Володарского района. Подробности биографий и гибели бойцов в публикации не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 631 бойца из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.