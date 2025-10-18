Два бойца из Астраханской области убиты в военной операции

Талгат Исмухамбетов и Павел Корчунов убиты в боевых действиях на Украине. С начала военной операции признаны убитыми в ней не менее 628 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 12 октября были официально признаны убитыми в военной операции не менее 626 бойцов из Астраханской области.

В Володарском районе прошло прощание с Талгатом Исмухамбетовым и Павлом Корчуновым, убитыми в военной операции на Украине, сообщила 17 октября в своем телеграм-канале администрация района.

Талгат Исмухамбетов, 1992 года рождения, работал рыбаком в рыболовецком колхозе имени XX партсъезда, в октябре 2022 года был мобилизован и отправлен в зону проведения военной операции. Он погиб 12 июня 2024 года.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина. При этом в декабре 2023 года военный суд в Майкопе, приговорив военнослужащего за уход из части в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения преступления не была окончена".

Павел Корчунов, 1980 года рождения, работал на Астраханском судоремонтном заводе, а в 2022 году подписал контракт с Минобороны. Он был убит 31 марта 2025 года, говорится в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 628 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.