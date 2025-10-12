Три бойца из Астраханской области убиты в зоне СВО
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Рамиль Шамбаев, Дамир Тургалиев и Нурлан Аймашев убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми не менее 626 бойцов из Астраханской области.
Ордена Мужества и медаль Жукова были переданы родным убитых участников военной операции, сообщила администрация Камызякского района.
Рамиль Шамбаев из села Жан-Аул. После одиннадцатого класса юноша стал работать матросом на Кировском рыбзаводе. В 2007 году был призван на срочную службу, служил в должности командира отделения. На территорию специальной военной операции был призван в сентябре 2022 года, убит в январе 2025 года.
Дамир Тургалиев родился и вырос в селе Семибугры. Закончил школу, получил специальность сварщика четвертого разряда, отучился в автошколе ДОСААФа. В июне 2024 года заключил контракт. На территории специальной военной операции служил в должности стрелка-радиотелефониста отделения штурмовой роты.
Нурлан Аймашев ушел служить по контракту в мае 2024 года, служил в должности старшего стрелка отделения захвата штурмовой роты. Убит в сентябре 2024 года, говорится в Telegram-канале районной администрации.
Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 626 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".
Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.
