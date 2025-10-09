Банк России на фоне борьбы регионов СКФО за лидерство объяснил концепцию 500-рублевки

На каждой стороне 500-рублевой купюры будет использовано несколько символов, победитель голосования не обязательно займет центральное место на купюре, пояснил Банк России. Рамзан Кадыров призвал жителей республики активнее поддерживать "Грозный-Сити", за сутки отставание этого символа от Эльбруса сократилось втрое.

Как писал "Кавказский узел", "Русская община" объявила "идеологической диверсией" идею изобразить "Грозный-Сити" или гору Эльбрус на новой 500-рублевой купюре. Блогер Макс Дивнич, конфликтовавший с "Ахматом", призвал подписчиков голосовать за Эльбрус против Грозного. Главы регионов призвали жителей к участию в выборе символа, пользователи соцсетей назвали борьбу надуманной. Идея изобразить "Грозный-Сити" на 500-рублевой купюре, против которой агитирует "Русская община", преподносится Кадыровым как символ успеха имперского проекта, при этом обе стороны конфликта озабочены лишь собственным престижем и влиянием, а не государственным единством, указали аналитики

Голосование началось 1 октября. Оно продлится две недели и завершится 14 октября в 12.00 мск, его результаты повлияют на окончательный дизайн банкноты.

Рамзан Кадыров сегодня вновь призвал к активному участию в голосовании за выбор символики на 500-рублевой купюре. "До завершения этапа остаётся немного, и сейчас особенно важно поддержать столицу Чеченской Республики", - написал он в своем Telegram-канале.

Сегодня состоялось совещание с руководящим составом МинНацИнформ Чечни и подведомственных СМИ, где также обсуждался вопрос голосования, сообщил глава ведомства Ахмед Дудаев. "Поручил участникам максимально сосредоточиться и приложить все силы для достижения победы в голосовании!", - сообщил он в своем Telegram-канале.

Банк России сообщил, что символов на обоих сторонах купюры может быть несколько.

На каждой стороне купюры появятся сразу несколько символов, что позволит более масштабно показать регионы Северо-Кавказского округа. Для лицевой стороны банкноты граждане выбирают символы, посвященные Пятигорску, для оборотной — символы Северо-Кавказского округа", - говорится в сообщении в Telegram-канале Центробанка от 8 октября.

«Мы не выбираем один главный символ. Нам важно понять, какие у людей любимые места и памятники в Северо-Кавказском округе, с чем у них ассоциируется эта земля, чтобы потом использовать эти символы при оформлении банкноты. И победители голосования могут как оказаться в центре композиции, так и быть украшением второго плана, - пояснил — приводятся в сообщении слова заместитель председателя Банка России Сергея Белова.

Отметим, что на 20.40 мск 9 октября Эльбрус сохраняет лидерство в онлайн-голосовании за изображение на оборотной стороне купюры - за него проголосовали 607 тысяч человек, за "Грозный сити" - 595 тысяч человек. Менее чем за сутки разрыв в голосах сократился более чем в три раза - ро данным на 23.30 мск 8 октября в онлайн-голосовании за изображение на оборотной стороне купюры лидировала гора Эльбрус, за нее проголосовало более 551 тысячи человек, на втором месте "Грозный-Сити" - более 508 тысяч человек.

В голосовании за изображение на лицевой стороне 500-рублевой купюры со значительным отрывом лидирует Академическая (Елизаветинская) галерея в Пятигорске, за нее проголосовало более 725 тысяч человек.

