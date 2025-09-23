Боец из Астраханской области убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Руслан Айдаралиев убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции признаны убитыми в ней не менее 612 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 14 сентября были официально признаны убитыми в военной операции не менее 611 бойцов из Астраханской области.

22 сентября прошло прощание с Русланом Айдаралиевым, убитым в военной операции на Украине, сообщила в своем телеграм-канале администрация Володарского района.

Айдаралиев родился в 1987 году. Он 13 лет служил во ФСИН и вышел на пенсию, а в 2023 году "принял добровольное решение и отправился в зону проведения специальной военной операции". Он был убит 21 марта 2024 года, после чего считался пропавшим без вести, говорится в публикации.

Власти назвали имена более 7450 убитых в зоне СВО бойцов с юга России Не менее 3702 бойцов из СКФО и 3749 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 612 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

