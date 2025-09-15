×

Главная   /   Лента новостей
08:00, 15 сентября 2025

Два бойца из Астраханской области убиты на Украине

Гали Джансултанов и Нуржан Серкалиев. Фото из телеграм-канала администрации Володарского района https://t.me/regionvol/10897 https://t.me/regionvol/10898 Коллаж "Кавказского узла".

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Гали Джансултанов и Нуржан Серкалиев убиты в боевых действиях на Украине. С начала военной операции признаны убитыми в ней не менее 611 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 13 сентября были официально признаны убитымы в военной операции не менее 609 бойцов из Астраханской области.

В Володарском районе прошли похороны двух земляков, убитых в военной операции, сообщила 14 сентября в своем телеграм-канале администрация Володарского района.

Один из убитых - Гали Джансултанов, 1974 года рождения. Он был "любящим супругом, заботливым отцом и дедушкой", но в октябре 2022 года "по мобилизации был призван для участия в специальной военной операции" и был убит в боевых действиях 5 августа 2025 года, говорится в публикации.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. При этом в декабре 2023 года военный суд в Майкопе, приговорив к сроку в колонии военнослужащего за самовольный уход из части в июне 2023 года, подчеркнул, что в России "объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения преступления не была окончена".

Второй похороненный – Нуржан Серкалиев, 1985 года рождения, после армии работавший в правоохранительных органах, а с 2018 года служивший в Росгвардии. В 2024 году Нуржан Серкалиев "принял осознанное решение и отправился в зону проведения специальной военной операции" и погиб в сентябре 2025 года, сообщила администрация.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 611 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

Автор: "Кавказский узел"

