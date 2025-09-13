Боец из Астраханской области убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ефим Кочетов убит в военной операции на Украине. С ее начала официально признаны убитыми как минимум 609 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 8 сентября власти и силовики назвали имена 608 убитых в военной операции на Украине бойцов из Астраханской области.

Ефим родился в селе Никольское 20 апреля 1986 года. После школы поступил в ПУ-19, где получил специальность плотника. Последние годы проживал в Липецке, работал на заводе металлообработки. С началом СВО добровольно подписал контракт, два года служил в Херсоне. В прошлом году был переведён на службу в Луганскую Народную Республику, сообщила сегодня администрация Енотаевского района.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 609 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.