Мобилизованный из Астраханской области убит в военной операции

Салават Альмухамедов убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 608 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 5 сентября власти и силовики назвали имена 607 убитых в военной операции на Украине бойцов из Астраханской области.

Уроженец поселка Верхний Бузан Салават Альмухамедов убит в военной операции на Украине на территории Сумской области. По специальности он военный инженер, работал в погрануправлении, был призван на службу в рамках частичной мобилизации. Ему было 50 лет, сообщила администрация Краснодарского округа в своем Telegram-канале.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 608 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.