Боец из Астраханской области убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Азамат Джумагалиев убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции признаны убитыми в ней не менее 607 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 3 сентября были официально признаны убитымы в военной операции не менее 606 бойцов из Астраханской области.

В военной операции убит Азамат Джумагалиев, 1986 года рождения, сообщила в своем телеграм-канале администрация Володарского района.

"В 2014 году он заключил контракт с Росгвардией, а в 2017 году продлил его. С начала специальной военной операции Азамат, не раздумывая, отправился в зону боевых действий. […] 11 июня 2025 года Азамат Джумагалиев погиб", - говорится в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 607 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.