В Астраханской области открыта парта героя в честь убитого комбатанта

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Рустам Якубов был убит в зоне военных действий. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми не менее 606 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 1 сентября власти и силовики официально признали убитыми в военной операции на Украине не менее 605 бойцов из Астраханской области.

3 сентября в средней школе села Покровка Ахтубинского района была открыта парта героя в честь убитого в ходе СВЛ местного жителя Рустама Якубова. Вернувшись домой после срочной службы в армии, Якубов работал на птицефабрике. Несмотря на то, что работа обеспечивала ему бронь от мобилизации, Якубов заключил контракт и отправился на военную операцию. 9 мая 2024 года был убит, сообщается в официальном телеграм-канале администрации Ахтубинского района.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 606 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.