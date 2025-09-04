×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
10:36, 4 сентября 2025

В Астраханской области открыта парта героя в честь убитого комбатанта

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Рустам Якубов был убит в зоне военных действий. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми не менее 606 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 1 сентября власти и силовики официально признали убитыми в военной операции на Украине не менее 605 бойцов из Астраханской области.

 3 сентября в средней школе села Покровка Ахтубинского района была открыта парта героя в честь убитого в ходе СВЛ местного жителя Рустама Якубова. Вернувшись домой после срочной службы в армии, Якубов работал на птицефабрике. Несмотря на то, что работа обеспечивала ему бронь от мобилизации, Якубов заключил контракт и отправился на военную операцию. 9 мая 2024 года был убит, сообщается в официальном телеграм-канале администрации Ахтубинского района.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 606 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
04:42, 4 сентября 2025
Сочинский аэропорт возобновил работу
22:51, 3 сентября 2025
Жена Полада Гасанова выразила тревогу за его жизнь
21:37, 3 сентября 2025
Боец из Дагестана убит в боевых действиях
20:01, 3 сентября 2025
Суд изъял у бывшего главы правительства Карачаево-Черкесии имущество на 41 млрд рублей
19:07, 3 сентября 2025
Суд в Москве продлил до ноября арест блогера Маркаряна
08:22, 3 сентября 2025
Боец из Калмыкии убит в военной операции
Все события дня
Новости
13:52, 1 сентября 2025
Военный из Астраханской области убит в зоне СВО
13:48, 31 августа 2025
Боец из Астраханской области убит в военной операции
Юноша снимает на мобильный телефон летящий беспилотник. Изображение создано "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot.
22:58, 30 августа 2025
Юристы указали на противоречия запрета съемки атак дронов Конституции
Российский боец. Скриншот фото Минобороны России от 28.08.25, https://t.me/mod_russia/55982
17:56, 30 августа 2025
Более 7300 бойцов с юга России официально признаны убитыми в зоне СВО
11:54, 27 августа 2025
Два военных из Астраханской области убиты в боевых действиях
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
19:17, 29 января 2025
Ветер с Апшерона
7
Лежите в шезлонгах и не упадете с большой высоты
Фото
10:05, 23 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
34
Кому нужны извинения после стрельбы по автобусу? Зачем вообще слова преступников в таких случаях?
Фото
18:19, 5 сентября 2022
Чечня инсайд
41
Российская исламофобия на Кавказе. В Астраханском медуниверситете официально дискриминируют мусульманок
Все блоги
Справочник
Мзия Амаглобели в суде. Кадр видео Mtavari Arkhi www.youtube.com/watch?v=c2L7diLWkG4 Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки

Около здания парламента Грузии, 6 декабря 2024 г. Фото Азиза Керимова для "Кавказского узла". Главное о преследовании участников протестов в Грузии

Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении летом 2025 года

Блогеры
Фото
19:17, 29 января 2025
Ветер с Апшерона
7
Лежите в шезлонгах и не упадете с большой высоты
Фото
09:09, 24 января 2025
BERG...man Tbilisi
54
"Детская свадьба" в Астрахани и как быть с цыганами, которым закон не писан?
Фото
10:05, 23 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
34
Кому нужны извинения после стрельбы по автобусу? Зачем вообще слова преступников в таких случаях?
Фото
09:24, 26 ноября 2021
BERG...man Tbilisi
63
"Свирепые горцы" из Дагестана жестоко избили женщин в кафе. "Сытая свинья" и сюсюканье!
Фото
08:24, 22 августа 2020
BERG...man Tbilisi
48
Лукашенка, Навальный, "гражданин поэт", НЛО Пашаев и Добровинский из фильма "Воры в законе"?
Аналитика
15:58, 2 сентября 2025
В августе 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погибли четыре человека
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
Темы дня
Юлия Вишневецкая. Фото: https://memorialcenter.org/
03 сентября 2025, 16:55
Вишневецкая добилась компенсации за задержание в Махачкале

Траурные мероприятия в Беслане. 3 сентября 2025 г. Скриншот видео https://t.me/sapa_15/7234
03 сентября 2025, 15:16
В Беслане прошли крестный ход и траурная акция в память о погибших заложниках

Беспилотники. Иллюстрация "Кавказского узла", созданная с помощью ИИ в программе Copilot
03 сентября 2025, 13:19
Четыре дома пострадали в Краснодарском крае после налета дронов

Пенсионер беседует с психиатром. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
03 сентября 2025, 10:21
Суд отправил 90-летнего пенсионера на экспертизу в Краснодар по делу о развратных действиях

Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Националисты или самозванцы: в какую
Националисты или самозванцы: в какую "Русскую общину" вступил Алаудинов #shorts #Кавказ #Алаудинов
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Показать больше