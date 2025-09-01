Два военных из Астраханской области убиты на Украине
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Ефрейтор Георгий Горохов и рядовой Николай Мясоедов убиты в зоне военных действий. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми не менее 605 бойца из Астраханской области.
Как писал "Кавказский узел", к 1 сентября власти и силовики официально признали убитыми в военной операции на Украине не менее 603 бойца из Астраханской области.
О смерти военных стало известно из сообщения об их посмертном награждении государственными наградами, опубликованного в Telegram-канале Думы Астраханской области.
Ефрейтор войсковой части 75394 Георгий Горохов и рядовой войсковой части 26388 Николай Мясоедов убиты в ходе военных действий на Украине, информирует источник. Других данных о военнослужащих не приводится.
