Защита назвала необоснованным продление ареста бакинской журналистки

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Баку без достаточных оснований продлил на три месяца срок ареста журналистки Meydan TV Айтадж Ахмедовой, заявил адвокат и пообещал обжаловать это решение.

Как писал "Кавказский узел", 20 сентября Хатаинский райсуд Баку продлил срок содержания под стражей журналистов Айнур Эльгюнеш, ​​Хаялы Агаевой, Натига Джавадлы, Айсель Умудовой и Рамина Деко, арестованных по делу Meydan TV и обвиняемых по восьми уголовным статьям. 22 сентября тот же суд продлил до 6 января 2026 года срок содержания под стражей журналистки Айтадж Ахмедовой (Тапдыг).

К августу 2025 года по делу Meydan TV были арестованы 11 человек 1 . В конце августа стало известно, что расследование завершено, а в деле появился 12-й подозреваемый - фотожурналист Ахмед Мухтар. При этом арестованным журналистам были предъявлены новые обвинения по еще семи уголовным статьям 2 .

Продлив арест Айтадж Ахмедовой еще на три месяца, Хатаинский райсуд тем самым удовлетворил ходатайство следственного органа, рассказал сегодня корреспонденту «Кавказского узла» адвокат журналистки Джавад Джавадов.

Он пояснил, что, согласно решению суда, журналистка должна оставаться под стражей до 6 января, поскольку отсчет ведется с 6 октября 2025 года, когда истечет срок предыдущего решения о продлении ареста.

Нет никакой необходимости содержать журналистку под стражей

Серийные аресты журналистов в Азербайджане В Азербайджане с ноября 2023 года прошла серия арестов журналистов независимых СМИ, по схожему сценарию было возбуждено несколько уголовных дел. О том, что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в справке "Кавказского узла".

Защитник назвал решение суда необоснованным, поскольку следствие не представило достоверных первичных доказательств вины журналистки. "С другой стороны, если следствию необходимо время для расследования, то нет никакой необходимости содержать журналистку под стражей", - сказал адвокат, отметив, что защита подаст апелляционную жалобу на решение суда.

Сотрудник Хатаинского суда подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию о продлении срока ареста Айтадж Тапдыг.

Напомним, дело было возбуждено в декабре 2024 года, после этого сотрудники Meydan TV Айнур Эльгюнеш, Айтадж Тапдыг, Хаяла Агаева, Айсель Умудова, Натиг Джавадлы и журналист-фрилансер Рамин Деко были задержаны, а затем арестованы и обвинены в контрабанде валюты группой лиц по предварительному сговору. Они связали уголовное дело со своей профессиональной деятельностью. Очередной виток преследований журналистов стал признаком усиления режима диктатуры, указали азербайджанские оппозиционеры.

После ареста журналисты заявили о невиновности, а их адвокаты - об отсутствии доказательств в деле. "Из обвинения неясно вообще, в чем вина Айтадж Тапдыг, какое она имела отношения к предполагаемой контрабанде. Журналистка сама заявила, что все это надуманно, и истинная цель ареста - наказать ее за профессиональную деятельность", - сказал, в частности, адвокат Джавад Джавадов. Адвокаты других журналистов также указали на необоснованность преследования их подзащитных.

Преследованиям в Азербайджане подверглись и журналисты других СМИ, в том числе Toplum TV, Abzas Media и Kanal-13. 20 июня журналисты и сотрудники Abzas Media были приговорены к лишению свободы на сроки от 7,5 года до 9 лет. В суде они отвергли обвинения, подчеркнув, что их преследуют за профессиональную деятельность и расследование случаев коррупции.

Число политзаключенных в Азербайджане достигло в 2024 году пика за 23 года членства страны в Совете Европы, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане". При этом власти Азербайджана отрицают наличие в стране политзаключенных.