Беспилотники сбиты в двух районах Ростовской области
В Миллеровском и Каменском районах сбиты беспилотники, запущенные со стороны Украины. По данным губернатора Ростовской области, раненых нет.
Как писал "Кавказский узел", 22 сентября атаки дронов были зафиксированы в Таганроге, а также в Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах Ростовской области. Никто из людей не пострадал, сообщил губернатор. По данным Минобороны, за ночь перехвачены и уничтожены 25 беспилотников в Ростовской области и 25 в Краснодарском крае. Также сбиты 13 дронов в Астраханской области, три - в Волгоградской, пять - над акваторией Азовского моря и два - над акваторией Черного моря.
В результате атаки беспилотников в кубанской станице Стародеревянковской произошел пожар на электроподстанции. В Славянске-на-Кубани и станице Гривенской повреждены частные дома. По данным властей, раненых нет. В Астраханской области женщина получила ранения от осколков выбитого стекла.
Минувшей ночью силы ПВО уничтожили и перехватили БПЛА в Миллеровском и Каменском районах, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. "Последствий на земле не зафиксировано. Никто из людей не пострадал", - написал он, не уточнив число сбитых дронов.
Напомним, 12 сентября военные уничтожили беспилотники в Волгодонске, Багаевском и Каменском районах. По данным Юрия Слюсаря, в Багаевском районе были повреждены частный дом и припаркованные рядом два автомобиля.
2 сентября во время атаки БПЛА получили повреждения верхние этажи двух многоквартирных домов в Ростове-на-Дону. В одной из многоэтажек был обнаружен неразорвавшийся снаряд, 320 жильцов эвакуировали в пункт временного размещения. После того как саперы вынесли неразорвавшийся снаряд из дома, жильцы вернулись в свои квартиры.
