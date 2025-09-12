Дом жителя Ростовской области поврежден при атаке беспилотника

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Частный дом и два автомобиля получили минувшей ночью повреждения в результате атаки беспилотника в Багаевском районе.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 10 сентября при атаке беспилотника в Матвеево-Курганском районе Ростовской области были повреждены окна и дверь школы-интерната. Двое сотрудников получили легкие ранения, их доставили в районную больницу. Из здания были эвакуированы 73 воспитанника и пять сотрудников.

Минувшей ночью военные уничтожили БПЛА в Волгодонске, Багаевском и Каменском районе Ростовской области, сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора Юрий Слюсарь.

Раненых и убитых нет, отметил чиновник. "В Багаевском районе повреждения получили частный дом с забором и припаркованные рядом два автомобиля, а также уличная газовая труба. Ее повреждение было оперативно устранено специалистами газовой службы", - говорится в публикации.

Напомним, 2 сентября во время атаки БПЛА получили повреждения верхние этажи двух многоквартирных домов в Ростове-на-Дону. В одной из многоэтажек был обнаружен неразорвавшийся снаряд, 320 жильцов эвакуировали в пункт временного размещения. После того как саперы вынесли неразорвавшийся снаряд из дома, жильцы вернулись в свои квартиры.

В ночь на 4 июля в поселке Долотинка Ростовской области в результате атаки беспилотника обрушилась плита перекрытия в двухэтажном восьмиквартирном доме, погибла пенсионерка. В Азове взрывом беспилотника были повреждены стекла в многоквартирном доме, где проживают 120 человек. Всего в ту ночь в Ростовской области было повреждено более 20 жилых домов и три социальных объекта.