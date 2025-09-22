Женщина пострадала в ходе атаки дронов в Астраханской области
Целью ночной атаки дронов в Астраханской области был промышленный объект, на территории которого возникли пожары.
Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью в результате атаки беспилотников в кубанской станице Стародеревянковской произошел пожар на электроподстанции. В Славянске-на-Кубани и станице Гривенской были повреждены частные дома. Атаки дронов были также зафиксированы в Таганроге и Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах Ростовской области. Никто из людей не пострадал, сообщили власти.
Минувшей ночью были сбиты 13 беспилотников в Астраханской области, рапортовало Минобороны.
Одна женщина получила ранения от осколков выбитого стекла, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. "Пострадавшая была оперативно доставлена в Областную клиническую больницу", - написал чиновник в своем телеграм-канале.
Главной целью атаки дронов в Астраханской области в ночь на 22 сентября стало промышленное предприятие. «При падении обломков возникли локальные очаги возгорания, которые были оперативно ликвидированы", - отметил чиновник.
Напомним, что 14 августа морское судно получило повреждения в результате атаки беспилотных летательных аппаратов на порт Оля в Астраханской области.
