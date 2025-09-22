×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
16:13, 22 сентября 2025

Женщина пострадала в ходе атаки дронов в Астраханской области 

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Целью ночной атаки дронов в Астраханской области был промышленный объект, на территории которого возникли пожары. 

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью в результате атаки беспилотников в кубанской станице Стародеревянковской произошел пожар на электроподстанции. В Славянске-на-Кубани и станице Гривенской были повреждены частные дома. Атаки дронов были также зафиксированы в Таганроге и Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районах Ростовской области. Никто из людей не пострадал, сообщили власти.  

Минувшей ночью были сбиты 13 беспилотников в Астраханской области, рапортовало Минобороны.

Одна женщина получила ранения от осколков выбитого стекла, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. "Пострадавшая была оперативно доставлена в Областную клиническую больницу", - написал чиновник в своем телеграм-канале. 

Главной целью атаки дронов в Астраханской области в ночь на 22 сентября стало промышленное предприятие. «При падении обломков возникли локальные очаги возгорания, которые были оперативно ликвидированы", - отметил чиновник. 

Напомним, что 14 августа морское судно получило повреждения в результате атаки беспилотных летательных аппаратов на порт Оля в Астраханской области.

